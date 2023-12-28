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Hayat kurtaran ''heimlich manevrası'' kamerada

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Van'daki bir hastanede nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, doktorun Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. Çocuğun hayata döndürüldüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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