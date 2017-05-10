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  3. 10 Mayıs 2017 15:45

Hayat kurtarmak isterken hayatından oldu

Adana'da 10 katlı inşaatın 8'inci katına güvenlik amacıyla file çeken bir işçi, dengesini kaybedince aşağı düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları, ölen işçinin başında gözyaşı döktü.

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