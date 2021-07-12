Hayatında gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi

Antalya’da çiftçilik ile geçimini sağlayan bir kişiye, aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 3 ay içinde 20 ayrı trafik cezası geldi.

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