Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu 03 Kasım 2022 Perşembe Saat: 18:20 Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Atlas Sineması’nda düzenlenen törende Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6363dc34e8af83177e066823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız'' Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı