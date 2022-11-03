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  4. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu

Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Atlas Sineması’nda düzenlenen törende Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro zor anlar yaşadı.

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