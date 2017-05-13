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  3. 13 Mayıs 2017 15:45

Hayatını yürüme engelli 3 çocuğuna adayan anne herkese örnek oldu

En büyüğü 39 yaşında olan doğuştan yürüme engelli 3 çocuğuna yıllardır bıkmadan usanmadan bakan Habibe Der, fedakarlığı ile tüm annelere örnek oldu.

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Hastanede ölen kardeşten 1 saat sonra diğer kardeşi traktör ezdi
Hastanede ölen kardeşten 1 saat sonra diğer kardeşi traktör ezdi
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Mall of Antalya, Murat Boz konseriyle açıldı
Mall of Antalya, Murat Boz konseriyle açıldı
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Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor
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Tur midibüsü faciası: 20 ölü
Tur midibüsü faciası: 20 ölü
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Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
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Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı