  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mayıs 2019 11:50

Haydar Aliyev doğumunun 96. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 96. yıl dönümünde Bakü’de anıldı. Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 96. yıl dönümü nedeniyle sabah erken saatlerde Bakü’den ve farklı bölgelerden Fahri Hiyaban’a gelen halk, Aliyev’i mezarı başında andı. Anma töreninde Aliyev’in kabrine çiçekler bırakılarak, dualar okundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham...

Video Galeri
AK Parti Kadın Kolları'nın yemek faturasını da belediyeye kesmişler
AK Parti Kadın Kolları'nın yemek faturasını da belediyeye kesmişler
Video Galeri
Kum Heykel Festivali ziyaretçilerini bekliyor
Kum Heykel Festivali ziyaretçilerini bekliyor
Video Galeri
Akşener: ''Erdoğan'ın B planı yokmuş''
Akşener: ''Erdoğan'ın B planı yokmuş''
Video Galeri
Milyoner dolandırıcısı Sorokin’e 4 yıl hapis cezası
Milyoner dolandırıcısı Sorokin’e 4 yıl hapis cezası
Video Galeri
Tuzla’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
Tuzla’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
Video Galeri
Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu
Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM