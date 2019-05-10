Haydar Aliyev doğumunun 96. yılında Bakü’de anıldı
10 Mayıs 2019 11:50
Haydar Aliyev doğumunun 96. yılında Bakü’de anıldı
Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 96. yıl dönümünde Bakü’de anıldı. Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 96. yıl dönümü nedeniyle sabah erken saatlerde Bakü’den ve farklı bölgelerden Fahri Hiyaban’a gelen halk, Aliyev’i mezarı başında andı. Anma töreninde Aliyev’in kabrine çiçekler bırakılarak, dualar okundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham...