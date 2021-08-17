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  4. Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor

Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), merhum genel başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ı, hayatının anlatıldığı belgeseller serisiyle anmaya devam ediyor.

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