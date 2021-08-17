Anasayfa Video Galeriler Gündem Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor 17 Ağustos 2021 Salı Saat: 11:30 Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), merhum genel başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ı, hayatının anlatıldığı belgeseller serisiyle anmaya devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611b73a1a05b08162a159053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki, Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat Afganistan'dan ölümüne kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar Afganistan'da büyük kaos: Havalimanında birbirlerini ezdiler Asansörde dehşet! Kızını döven baba gözaltına alındı Kim Milyoner Olmak İster'de eczacıları ayağa kaldıran soru Kabil-İstanbul uçağında izdiham