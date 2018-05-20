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  3. 20 Mayıs 2018 22:36

''Haydar Baş hocamızı Meclis'te görmek istiyoruz''

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olması için destek mesajı yayınlayan isimlere Abdal Musa Dernek Başkanı Ali Eriş de eklendi.

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