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  3. 09 Ocak 2019 16:08

Haydar Baş'a uzun namlulu silahlarla operasyon

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a, geçen Pazartesi günü uzun namlulu silahlarla bir operasyon yapıldığı belirtildi.

Bilgin Pro
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