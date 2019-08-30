Haydarpaşa Garı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramında mapping gösterisi
30 Ağustos 2019 23:05
Haydarpaşa Garı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramında mapping gösterisi
T.C. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Haydarpaşa Garı binasının duvarı renkli mapping gösterisine sahne oldu. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanları bina yüzeyine yansıtıldı.T.C. İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir kutlama etkinliği düzenledi....