Haydarpaşa Garı’nda son durum havadan görüntülendi
09 Nisan 2019 15:30
Haydarpaşa Garı’nda son durum havadan görüntülendi
110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlanırken, garın çatısının restore işleri devam ediyor. Restorasyon halindeki garın manzarası ise adeta mest ediyor. 2010 yılında çıkan yangın sonrası büyük hasar gören ve 2015 yılında restorasyon çalışmaları...