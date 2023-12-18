Anasayfa Video Galeriler Gündem Haydarpaşa Limanı'ndaki ''dev'' böyle görüntülendi Haydarpaşa Limanı'ndaki ''dev'' böyle görüntülendi 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:20 Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılabilecek İstanbul’da üretilen 222 metre uzunluğunda ve 8 katlı bir apartman yüksekliğindeki dev yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'nda görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658000dd7c73b50661012673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, oynadığı İnci Taneleri'nden ilk kareler Bir ilimiz kar altında! 138 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Asrın felaketinden 10 ay sonra Kahramanmaraş... Son durum havadan görüntülendi Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var