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  4. Haydarpaşa Limanı'ndaki ''dev'' böyle görüntülendi

Haydarpaşa Limanı'ndaki ''dev'' böyle görüntülendi

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Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılabilecek İstanbul’da üretilen 222 metre uzunluğunda ve 8 katlı bir apartman yüksekliğindeki dev yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'nda görüntülendi.

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