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  3. 11 Mayıs 2019 14:25

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

Tarihi Haydarpaşa Garı’na giden tren raylarının yapımı sırasında ortaya çıkan ve 1700 yıl kadar öncesine ait olduğu öne sürülen arkeolojik kalıntılar, İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi. İstanbul trafiğinin çözümüne büyük katkı getirmesi...

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