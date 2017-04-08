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  3. 08 Nisan 2017 00:50

Hayırda son nokta

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkan CHP, belediyelerde de belediye başkanlığına hayır dedi.

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Gurbetçi çifti kaza ayırdı
Gurbetçi çifti kaza ayırdı
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Market çıkışı amcalarının silahlı saldırısına uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı
Market çıkışı amcalarının silahlı saldırısına uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı
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ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Jinping bir araya geldi
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Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek
Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek