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  4. Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi

Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi

2046 yılından geldiğini iddia eden Håkan Nordkvist isimli adam, gelecekte kendisiyle buluştuğunu ve çektiği videoyu kanıt olarak gösterdi.

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