Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi Hayrete düşüren iddia! ''2046 yılına gittim'' diyen adam çektiği videoyu gösterdi 14 Aralık 2021 Salı Saat: 20:15 2046 yılından geldiğini iddia eden Håkan Nordkvist isimli adam, gelecekte kendisiyle buluştuğunu ve çektiği videoyu kanıt olarak gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b8d146fcad223b640f49b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Didem Arslan Yılmaz konuğuna yayın teklif eden rakiplerine fena saydırdı Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında Avukatı, Sedat Peker'in son durumunu açıkladı BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap İstanbul'da taksici ile yolcu bu sefer ''uzun mesafe'' yüzünden tartıştı Cep telefonu hırsızı öğretmen çıktı Düğündeki sahne şovu felaketle bitti