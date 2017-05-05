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  3. 05 Mayıs 2017 18:50

Hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatma sebebiyle çıkan ve silah, taş ile sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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