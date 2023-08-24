Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki... ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki... 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:01 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 13:01 Antalya'nın Serik ilçesinde ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e72a7db32fb156582c31a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet! Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti Eskişehir'de orman yangını da kontrol altında Yolcu uçağındaki ''bomba'' şakası kötü bitti Spikerden canlı yayında orman yangını haberi için skandal ifadeler Tepkilere aldırmadılar! Radyoaktif su denize boşaltılmaya başlandı Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü! Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinden olay sahne