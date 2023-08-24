''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti.

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