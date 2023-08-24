  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki...

''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki...

Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı
Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet!
Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti
Eskişehir'de orman yangını da kontrol altında
Yolcu uçağındaki ''bomba'' şakası kötü bitti
Spikerden canlı yayında orman yangını haberi için skandal ifadeler
Tepkilere aldırmadılar! Radyoaktif su denize boşaltılmaya başlandı
Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü!
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinden olay sahne