Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 09:25 Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan hayvanat bahçesinde aslan saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450acd606c6e8464604e1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı Antalya'da dehşet! Turist metrelerce yüksekten yere çakıldı TEKNOFEST'te liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'nın kazananları belli oldu Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı! Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı Biden yaptı yine yapacağını Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı Türkiye'nin gizemli kırmızı suyuna turist akını 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe'de polis müdahalesi