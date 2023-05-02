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  4. Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu

Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu

Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan hayvanat bahçesinde aslan saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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