Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayvanat bahçesinde minik çocuk kabusu yaşadı Hayvanat bahçesinde minik çocuk kabusu yaşadı 24 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 14:05 Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan çocuk, babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6446627310dcd30964051003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Askeri harekat planlamalarına teknolojik destek Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti Staj mağdurlarına seçim müjdesi: ''Hiç endişe etmeyin!'' Tatilden dönen 3 arkadaş kanlı bıçaklı oldu: 3 yaralı Eğitimde yaz tatilinde 10 ilde telafi programı Yabancıya her 100 konuttan 38'i bu ilde satıldı Bakan Akar açıkladı: 4'lü zirve tarihi belli oldu İstanbul'da korkunç kaza! Ayağı koptu Galata Kulesi'nde hayran bırakan görsel şölen