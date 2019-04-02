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  3. 02 Nisan 2019 12:55

Hayvanat bahçesinden kurt kaçtı: Böyle görüntülendi

Antalya Hayvanat Bahçesi’nden kaçan kurdun, olayın hemen ardından görüntülendiği ortaya çıktı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer kurt ve köpeklerle sürekli kavga eden bir kurt, başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, dün akşam...

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