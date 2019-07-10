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  3. 10 Temmuz 2019 13:10

Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı

ABD’nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesinin en yeni üyesi yavru zürafa ilk adımlarını attı. ABD’nin Colorado eyaletindeki hayvanat bahçesinin yeni üyesi yavru zürafa ilk kez ayakları üzerinde durabilmeyi başardı. Yavru zürafanın ilk adımları ise sosyal medyada gündem oldu. Hayvanat bahçesi bakıcısı cinsiyetinin kız olduğunu açıkladığı zürafaya 1 ay sonra isim vereceklerini...

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