Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
07 Temmuz 2019 10:10
Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi. Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan...