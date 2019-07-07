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  3. 07 Temmuz 2019 10:10

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 25 Haziran Salı günü meydana geldi. Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan...

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Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
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Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
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Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
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Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında
Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında
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Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
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Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı
Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı
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