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  3. 17 Haziran 2017 21:15

Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı

Ankara’nın Bala ilçesinde bir vatandaş, çamura batan hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura saplandı. Kendi çabalarıyla bataklıktan çıkamayan vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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