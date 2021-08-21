Anasayfa Video Galeriler Gündem Hayvansever vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı Hayvansever vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı 21 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 16:10 Sosyal medyada paylaşılan ''Daire 16'' videosu viral oldu. Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayan komşularına tepki gösteren İbrahim Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6120fb418ca3f74574138fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Heybeliada'da insan zinciri: Halk pet şişelerle su taşıyor Heybeliada'da orman yangını Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular Türk askerinin yardım eli uzattığı gazeteci gözyaşlarına boğuldu TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını