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Hayvansever vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada paylaşılan ''Daire 16'' videosu viral oldu. Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayan komşularına tepki gösteren İbrahim Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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