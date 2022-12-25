  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hayvanseverler İstanbul'da ''pati'' mitinginde buluştu

Hayvanseverler İstanbul'da ''pati'' mitinginde buluştu

İstanbul'da hayvanseverler bugün 13.00’te Yenikapı Miting Alanı’nda, sokak hayvanlarının kötü muamele görmesine karşı bir araya geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması
Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti
Sınıra ''ucuz telefon'' akını
Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı
Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti
İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı
Ünlü oyuncunun yeni dizinin fragmanındaki ezan sahnesi olay oldu
Büyük Marmara depremi için tarih verdi: ''3 yıl içerisinde!''
İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı