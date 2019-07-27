Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin görüntüleri yayınlandı
27 Temmuz 2019 15:05
Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin görüntüleri yayınlandı
Hazar Denizi’nde batan İran’a ait geminin mürettebatını kurtarma anı ve geminin görüntüleri yayınlandı. Batan geminin 9 kişiden oluşan mürettebatı dün gece Bakü’ye getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı. Mürettebatın 7’sinın İranlı, 2’sinin ise Hindistanlı oluduğunu vurgulayan yetkililer, geminin fırtına yüzünden battığını açıkladı. Dün, yerel saatle 14.15’te kıyıdan 15 mil uzaklıkta...