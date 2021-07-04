  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hazar Denizi'nde büyük patlama

Hazar Denizi'nde büyük patlama

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk kovboy sosyal medyayı salladı
Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!''
İstanbul'da hortum paniği kamerada
Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu
Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı
Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım
Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler
Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade