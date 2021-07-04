Anasayfa Video Galeriler Gündem Hazar Denizi'nde büyük patlama Hazar Denizi'nde büyük patlama 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:20 Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e209fddb056a5e2d790a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk kovboy sosyal medyayı salladı Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!'' İstanbul'da hortum paniği kamerada Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade