Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP ilçe binasına silahlı saldırı HDP ilçe binasına silahlı saldırı 14 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 10:00 Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan A.T.D. (28) gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ee8b8cdcacc01ba8453e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde boğuldu Camide skandal görüntüler! Çocuğu yerden yere vurdu Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayını olay oldu İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyor İmamoğlu ''Olimpizm Hareketi''ni başlattı