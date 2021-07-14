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HDP ilçe binasına silahlı saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan A.T.D. (28) gözaltına alındı.

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