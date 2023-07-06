  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HDP ilçe binasından neler çıktı neler!

HDP ilçe binasından neler çıktı neler!

Güncelleme:

İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan operasyonda çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İhbara giden 112 Acil Servis ekibini itfaiye kurtardı
İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı''
Evin bahçesini basan dev yılanlar kamerada
Bir ilimiz kavruluyor! Sıcaktan asfalt eridi
Süper Ay manzarası hayran bıraktı
Depremden aylar sonra Hatay'dan korkunç görüntü
Yayaya çarptı, arkasına bile bakmadı
Bu sefer gelin eline silah alıp ateşledi
Twitter'ın yeni rakibi Threads'a akın var! Milyonları geçti