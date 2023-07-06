HDP ilçe binasından neler çıktı neler!

İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan operasyonda çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

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