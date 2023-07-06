Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP ilçe binasından neler çıktı neler! HDP ilçe binasından neler çıktı neler! 06 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 16:45 Güncelleme: 06 Temmuz 2023 Perşembe 16:45 İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan operasyonda çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a6c572e87df55fba113023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İhbara giden 112 Acil Servis ekibini itfaiye kurtardı İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı'' Evin bahçesini basan dev yılanlar kamerada Bir ilimiz kavruluyor! Sıcaktan asfalt eridi Süper Ay manzarası hayran bıraktı Depremden aylar sonra Hatay'dan korkunç görüntü Yayaya çarptı, arkasına bile bakmadı Bu sefer gelin eline silah alıp ateşledi Twitter'ın yeni rakibi Threads'a akın var! Milyonları geçti