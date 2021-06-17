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  4. HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada

HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada

HDP İzmir il binasına girerek 1 kişi öldüren saldırganın olay öncesi görüntüleri kameraya yansıdı.

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