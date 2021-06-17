Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 20:50 HDP İzmir il binasına girerek 1 kişi öldüren saldırganın olay öncesi görüntüleri kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb8b5c4a8dc463aa76b933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı'' Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı