Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP milletvekilinden polise yumruk! HDP milletvekilinden polise yumruk! 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 22:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığını ve gerekli suç duyurusunun yapıldığını belirterek, o anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a63da559c370345473dd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet!