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HDP milletvekilinden polise yumruk!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk attığını ve gerekli suç duyurusunun yapıldığını belirterek, o anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

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