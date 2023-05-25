HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ve Yeşil Sol Parti'nin seçimin ikinci tur kararını açıkladı. Buldan, ''Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir'' dedi.

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