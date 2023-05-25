Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 14:40 Güncelleme: 25 Mayıs 2023 Perşembe 14:40 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ve Yeşil Sol Parti'nin seçimin ikinci tur kararını açıkladı. Buldan, ''Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f4927bd081b71d87991d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti! Ümit Özdağ: ''Depremzedeye parayla, Suriyeliye bedava... Böyle zulüm görülmedi'' Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! İstanbul'da kadınlara çirkin saldırı İstanbul'da yine indirim yine izdiham! Sinan Oğan sessizliğini bu şiirle bozdu Skandal! Kadın futbolcular tekme tokat saldırıya uğradı Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!