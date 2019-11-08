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  3. 08 Kasım 2019 10:50

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Van’ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım
Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım
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''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!
''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!
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Bitcoin Safiye sonunda yakalandı
Bitcoin Safiye sonunda yakalandı
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Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !
Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !
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Kalpazanlar çığır açtı ! Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
Kalpazanlar çığır açtı ! Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
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Otizmli çocukları yuhalamışlardı... Skandal sözler !
Otizmli çocukları yuhalamışlardı... Skandal sözler !
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