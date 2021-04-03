  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
ABD'de Kongre Binası önünde saldırı
CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu
Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi!
Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar
İmamoğu duyurdu; İBB'den bir ilk daha!
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım?
AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!