Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 08:05 Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6067f79675126d47b27c5547" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de Kongre Binası önünde saldırı CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu Mehmetçik Ege'de Yunan askerine dersini böyle verdi! Şeyma Subaşı'dan canlı yayında olay açıklamalar İmamoğu duyurdu; İBB'den bir ilk daha! Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Mısırlı sevgilisi ile evleniyor HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!