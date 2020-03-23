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  3. 23 Mart 2020 09:40

HDP'li iki belediyeye daha kayyum atandı

HDP'li Batman ve Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi'ne kayyum atandı. Silvan İlçe Belediye Başkanı Toprak'ın yerine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

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