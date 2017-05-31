  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Mayıs 2017 18:15

HDPli Koncaya 2 yıl 6 ay hapis cezası

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, hakkında 20 yıl hapis istemiyle açılan davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Video Galeri
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
Video Galeri
Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
Video Galeri
Beytüşşebapta gurur veren tablo
Beytüşşebapta gurur veren tablo
Video Galeri
Atıklar süs eşyası oldu
Atıklar süs eşyası oldu
Video Galeri
Kandil'e hava harekatı! 3 terörist öldü
Kandil'e hava harekatı! 3 terörist öldü
Video Galeri
Mültecileri kurtaran ‘O’ kaptan konuştu
Mültecileri kurtaran ‘O’ kaptan konuştu