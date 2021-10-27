Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi 27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 09:45 TBMM Genel Kurulu’nda Suriye ve Irak tezkereleri oylandığı sırada HDP milletvekili Pervin Buldan "evet" oyu için elini kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6178f584ee5fe35d8d6963f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin'' İstanbul'da büyük kaza! TEM kilitlendi, yaralılar var Aşk-ı Memnu Müge Anlı'da gerçek oldu! İzleyiciler şaşkına döndü İstanbul’da sabaha karşı helikopterli denetim FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan: ''Geri dönüp kurumlarımızı geri alacağız'' Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran...