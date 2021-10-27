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  4. HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi

HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi

TBMM Genel Kurulu’nda Suriye ve Irak tezkereleri oylandığı sırada HDP milletvekili Pervin Buldan "evet" oyu için elini kaldırdı.

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