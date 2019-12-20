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  3. 20 Aralık 2019 13:45

HDP'li vekile göre teröristler masum birer köylü!

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Meclis'te yaptığı konuşmada Ağrı'da öldürülen 4 teröristten 'köylüler' olarak bahsederken, Türk askerini katliam yapmakla suçladı.

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