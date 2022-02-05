Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi 05 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 16:31 HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un AK Parti'ye yönelik "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz?" sözlerine HDP'li milletvekillerinden tepki geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fe7c1419fe7631c971bba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor'' Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım'' Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı İstanbul'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...''