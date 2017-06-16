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  3. 16 Haziran 2017 15:15

HDPli vekillerden Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi

Hakların Demokratik Partisi’nin (HDP) bazı milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde tutuklu milletvekilleri için oturma eylemi yaptı.

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