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KILIÇDAROĞLU: AMERİKA'NIN YAPTIĞI YANLIŞTIR
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  3. 10 Ekim 2017 12:48

''HDP'lilerin %90'ı namaz kılıyor, Karadeniz'de namaz abdest oranı %0''

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu açıklamaları ortalığı karıştıracak.

Bilgin Pro
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