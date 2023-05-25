Anasayfa Video Galeriler Gündem HDP’nin ikinci tur kararı belli oldu HDP’nin ikinci tur kararı belli oldu 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 09:45 Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesinin ardından toplanma kararı alan HDP ve Yeşil Sol Parti’nin alacakları kararla ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f0415fb0c1142701bab83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da YHT hattında korkunç ölüm kamerada Üst geçitte korkunç kaza! Bir çocuk gözden kayboldu Pidecide çıkan yangında can pazarı HÜDA Par'dan skandal teklif: ''Milletvekilliği yemin metni değişsin!'' Korucuya kanlı pusu! Çapraz ateşte öldürüldü İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler... Gece yarısı denize atladı, gözden kayboldu İstanbul'da vahşet! Hepsini katlettiler İstanbul'da vahşet! Hepsini katlettiler Kılıçdaroğlu: ''PKK’yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten Erdoğan’dır''