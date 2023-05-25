HDP’nin ikinci tur kararı belli oldu

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu - Özdağ görüşmesinin ardından toplanma kararı alan HDP ve Yeşil Sol Parti’nin alacakları kararla ilgili bir kulis bilgisi paylaştı.

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