  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Kasım 2019 15:55

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde skandal görüntüler

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'ne gelen bir grup terör örgütü YPG-PKK lehine sloganlar attı. Salondakiler PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundu.

Video Galeri
Meteoroloji'nin bir numarası açıkladı ! Bu kış nasıl geçecek ?
Meteoroloji'nin bir numarası açıkladı ! Bu kış nasıl geçecek ?
Video Galeri
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı sosyal medyayı salladı
Video Galeri
Sıla ile Hazer Armani dudak dudağa yakalandı
Sıla ile Hazer Armani dudak dudağa yakalandı
Video Galeri
Türkiye'nin gurur günü! Milli savaş gemisi milli füzeyi ateşledi!
Türkiye'nin gurur günü! Milli savaş gemisi milli füzeyi ateşledi!
Video Galeri
Bu ilçede termometler eksi 20'yi gördü !
Bu ilçede termometler eksi 20'yi gördü !
Video Galeri
Almila bebeğin ölümünde şok iddia !
Almila bebeğin ölümünde şok iddia !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM