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Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı

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Erzurum'da ortaokulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni Cem Bilal Kaya tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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