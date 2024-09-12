Anasayfa Video Galeriler Gündem Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 13:45 Güncelleme: 12 Eylül 2024 Perşembe 13:45 Erzurum'da ortaokulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni Cem Bilal Kaya tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e2c6641992ddc6ed00d973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ege'nin kadınlarının 8 bin yıllık atalarıyla ilgili ilginç keşif Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Bir vahşet daha: Öldürüp gömdü, aylar sonra suçunu itiraf etti Kadın yolcu seyir minibüsten düştü, şoför yoluna devam etti Sahte altına karşı uzmanlardan ses uyarısı Cezaevi firarisi bacada yakalandı 25 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan avukattan ''pes'' dedirten savunma Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak