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Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı

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Adıyaman'da boğazında yemek kalması sonucu nefessiz kalan müşteri garsonun Heimlich manevrasıyla son anda kurtarıldı.

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