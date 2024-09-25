Anasayfa Video Galeriler Gündem Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 12:00 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:00 Adıyaman'da boğazında yemek kalması sonucu nefessiz kalan müşteri garsonun Heimlich manevrasıyla son anda kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f3d14006ae1536810efe43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi İstanbul'un barajlarından kötü haber ''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın'' Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız'' 27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada