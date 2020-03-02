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AĞRI'DA ROKETLİ SALDIRI: YARALILAR VAR
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  3. 02 Mart 2020 10:10

Hekimoğlu dizisine sürpriz transfer

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'na Güven Kıraç'ın ardından ünlü oyuncu Belçim Bilgin de katılıyor. Belçim Bilgin'in Hekimoğlu dizisinde hangi karakteri canlandıracağı belli oldu.

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