SON DAKİKA
ERDOĞAN'IN AK PARTİ'YE ÜYE OLACAĞI TARİH BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Nisan 2017 13:20

Helal Gıda akademik platformda tartışıldı

'Helal Gıda' hakkında standartları belirleyen, hassasiyet ve bilgiye sahip birçok kurum temsilcisinin buluştuğu panel Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ( FSMVÜ) 'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Video Galeri
Ebru Şallı ve omurilik felçlilerin dans gösterisi büyüledi
Ebru Şallı ve omurilik felçlilerin dans gösterisi büyüledi
Video Galeri
Engelli hırsız akülü sandalye ile atölyeyi soydu
Bu kadarına pes ! Engelli hırsızın ''marifeti'' kamerada
Video Galeri
Marmaray'da sensör arızası
Marmaray'da sensör arızası
Video Galeri
Etkisiz hale getirilen teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Etkisiz hale getirilen teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Video Galeri
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
Video Galeri
Sokak patilerine uzanan kadın eli
Sokak patilerine uzanan kadın eli