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Helikopter iniş yaptığı sırada düştü; yaralılar var

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Hindistan’da Sahil Güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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