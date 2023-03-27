Anasayfa Video Galeriler Gündem Helikopter iniş yaptığı sırada düştü; yaralılar var Helikopter iniş yaptığı sırada düştü; yaralılar var 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:25 Güncelleme: 27 Mart 2023 Pazartesi 00:25 Hindistan’da Sahil Güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420b842cd32d14a9300db83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj suları çekilince, yıllardır sular altındaki eski şehir gün yüzüne çıktı Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var! İstanbul trafiğinde trafik magandası kamerada AK Partililer birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar Fatih Erbakan: ''Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz'' Acı bitmiyor... Asrın felaketinden 49 gün sonra kahreden görüntü