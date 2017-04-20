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  3. 20 Nisan 2017 15:15

Helikopter kazasında kurtarma ekipleri zor anlar yaşamış

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 12 şehit verilen helikopter kazasında, kurtarma ekiplerinin, zor şartlarda çalışmaları tamamladığı öğrenildi.

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Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti
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SOLOTÜRK uçağının prova gösterisi nefes kesti