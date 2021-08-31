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  4. Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Afganistan'da ortaya çıkan bir kişinin helikoptere asılarak idam edildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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