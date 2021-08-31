Anasayfa Video Galeriler Gündem Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 16:15 Afganistan'da ortaya çıkan bir kişinin helikoptere asılarak idam edildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e2b816a3ab240b7350653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca... İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi böyle aydınlattı İmamoğlu: Ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında vals gösterisi Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı!